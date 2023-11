Rugby A Elite, la Femi Cz Rovigo ospita il Mogliano. Ecco il XV di partenza

Rovigo, 11 novembre 2023. Dopo più di un mese si torna allo stadio Mario Battaglini per la sfida tra la Femi Cz Rovigo Delta e il Mogliano Veneto Rugby, valida per la quinta giornata del campionato Serie A Elite. Domenica 12 novembre alle ore 14.30 i rossoblù di Alessandro Lodi scenderanno in campo, dopo due settimane di pausa; il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. L’arbitro del match sarà Francesco Meschini, coadiuvato dai giudici di linea Federico Vedovelli e Matteo Locatelli. Il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano, mentre il TMO è affidato a Vincenzo Schipani. “Torniamo a giocare dopo due settimane di stop, non sarà un match facile, incontriamo una squadra che ha una partita in più di gioco, dove ha potuto affinare qualche meccanismo, dice coach Alessandro Lodi. Mogliano, dall’inizio del campionato, ha ottenuto risultati finali con poca differenza nel punteggio, sta facendo delle buone prestazioni, dovremo dunque affrontare la partita nel modo migliore sin dall’inizio. I ragazzi si sono allenati bene durante la settimana, vogliamo sicuramente fare uno step in più nella fase offensiva, mantenendo sempre una prestazione efficace per centrare la vittoria.” Ecco dunque il First XV rossoblù scelto: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Uncini, Bini; Atkins, Visentin; Casado Sandri, Lubian, Meggiato; Steolo, Ortis; Walsh, Ferraro, Leccioli. A disposizione: Giulian, Quaglio, Swanepoel, Zottola, Sironi, Boscolo, Dogliani, Moscardi.