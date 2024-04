Rugby. Acea, due punti preziosi in Sicilia. Poloni: "Ora sfida al Colleferro»

L’Acea Rugby Perugia esce sconfitta dalla trasferta di Messina (28-24). Un ko non così doloroso perchè la squadra di Poloni mette in tasca comunque due punti, a fronte delle mete segnate (4) e della differenza di punti inferiore a sette. La contemporanea sconfitta del Benevento contro Colleferro, prossimo avversario (domenica 28 aprile a Pian di Massiano), consente a Caruso e compagni di allungare in classifica (+2) proprio sui campani e di guardare con maggiore fiducia al finale di stagione. "Peccato per la sconfitta – dichiara coach Josè Leandro Poloni – Ora concentriamoci sulla prossima sfida di domenica contro Colleferro".