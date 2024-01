Rugby, i Cavalieri vincono e omaggiano Riccardo Conti

Prato, 14 gennaio 2024 - "Volevamo ricordare Riccardo con una vittoria e ci siamo riusciti. Faccio i miei complimenti ai ragazzi, avanti così". Parola del presidente Francesco Fusi, che ha così commentato il 71-14 imposto dai Cavalieri Union alla Polisportiva Paganica nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A di rugby. Un incontro preceduto da un minuto di silenzio per ricordare Riccardo Conti, l'ex-presidente scomparso pochi giorni fa. E che gli uomini di coach Alberto Chiesa sono riusciti ad indirizzare nel verso giusto sin dai primi minuti, cogliendo così il nono successo in dieci partite stagionali. Secondo posto nel girone 3 a quota 44 punti quindi, con la Lazio prima in classifica a 49. E contro l'Avezzano, domenica prossima, il gruppo tenterà di accorciare le distanze.

CAVALIERI UNION: Pesci, Nistri, Marioni, Pancini (46’ Marzucchi), Fondi, Magni (46’ Puglia), Renzoni (41’ Bencini), Reali, Zucconi, Dalla Porta (41’ Attucci), Ciampolini (46’Righini), Casciello, Pesucci (46’ Rudalli), Giovanchelli (46’ Scuccimarra), Sansone (46’ Sassi). All.: Chiesa

POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY: Zugaro, Belsito (69’ Muzi), Del Zingaro (50’ Ostia), Soldati (41’ Feneziani), Fabiocchi (50’ Cortesi), Rotellini, Anitori, Giordani, Liberatore F., Paolini (59’ Galeota), Liberatore Alessandro (59’ Corridore), Turavani, Alibi (14’ Rosati) (60’ Avallone), Lattanzio, Liberatore Alessio. All.: Rotellini Arbitro: Fabio Arnone (Firenze)

Marcatori: 8’ m. Reali (5 a 0), 15’ m. Dalla Porta tr. Magni (12 a 0), 23’ m. Sansone tr. Magni (19 a 0), 30’ m.Marioni tr. Magni (26 a 0), 35’ m. Zugaro tr. Rotellini (26 a 7), 37’ m. Pancini tr.Magni (33 a 7), m.Zucconi tr. Magni (40 a 7); 44’ m. Reali tr. Magni (47 a 7), 47’ m. Bencini (52 a 7), 50’ m. Nistri tr. Puglia (59 a 7), 64’ m. Reali tr. Puglia (66 a 7), m. Fondi (71 a 7), 77’ m. Anitori tr. Rotellini (71 a 14)

