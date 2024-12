Rugby Coppa Italia, il Rovigo vince 54-21 a Roma contro la Lazio

Rovigo 14 dicembre 2024 – Nella trasferta nella Capitale vittoria con bonus per la Femi Cz Rugby Rovigo Delta che proietta i rossoblù di coach Davide Giazzon primi nel girone 2 della Coppa Italia, accedendo alla semifinale che si disputerà allo stadio Mario Battaglini il 15 marzo.

Fin dai primi minuti del match i bersaglieri impongono il proprio gioco per poter segnare punti pesanti; al 10’ viene sbloccato il risultato. Rovigo trova una touche nei cinque metri degli avversari, Frangini al lancio recupera poi l’ovale dal drive avanzante e va oltre la linea per la prima marcatura. Krsul non converte, 0-5. Al 17’ Rovigo risale il campo velocemente, i tre quarti macinano metri, aprono il gioco al largo a Paganin che recupera e va indisturbato a segnare la seconda meta. Krsul trasforma, 0-12.

Tre minuti dopo è ancora Rovigo ad imporsi con Sperandio che trova un varco nella difesa della Lazio e segna +5 per i rossoblù. Krsul dalla piazzola non centra i pali, 0-17. Al 25’ sono ancora i bersaglieri ad aggiungere punti sul tabellino: buon avanzamento di Sperandio e dei tre quarti rossoblù, dopo una serie di pick and go nei cinque metri avversari è Pomaro a segnare la meta del bonus, Krsul è preciso, 0-24. Al 30’ altra meta per la Rugby Rovigo che si porta sul 0-31 grazie alla marcatura di Bini che trova un varco nella difesa dei padroni di casa e alla trasformazione di Krsul. Negli ultimi minuti della prima frazione i padroni di casa della Lazio Rugby provano ad avanzare il terreno, ma vengono fermati dalla difesa dei rossoblù, al 40’ l’arbitro Pompa manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 0 a 31.

La ripresa inizia a favore dei padroni di casa che al 42’ trovano i primi punti del match: Pilati, il capitano della Lazio Rugby, oggi in maglia arancione, trova un varco nella difesa dei rossoblù e di prepotenza va oltre la linea. Bianco converte, 7-31. Al 45’ la Rugby Rovigo risponde subito con il pack, touche sui cinque metri dei padroni di casa, buon drive dei rossoblù che porta Frangini oltre la linea, per la sua seconda meta di giornata. Krsul è preciso, 7-38. Al 49’ altra touche in favore di Rovigo nei cinque metri della Lazio, drive avanzante per i ragazzi di Giazzon, Paganin si stacca e vola a segnare anche lui la sua seconda meta di giornata.

Krsul aggiunge +2, 7-45. Al 58’ la Lazio prova varie incursioni nei cinque metri dei rossoblù, dopo tre touche e una serie di pick and go i padroni di casa riescono a superare la linea e a trovare la seconda marcatura con Tomasini. Cozzi è preciso, 14-45. Al 72’ i padroni di casa non demordono e dopo una touche a favore in prossimità della linea di meta, trovano la terza marcatura da drive con Albanese. Cozzi trasforma, 21-45. Lazio prova così negli ultimi minuti a segnare la marcatura del bonus, qualche errore di troppo non permette di concretizzare e il match termina in favore dei rossoblù per 21 a 45.

“Abbiamo confermato il primato nel girone con i 5 punti conquistati”, le parole del tecnico dei rossoblù. “Abbiamo visto cose interessanti ma altri aspetti dove sicuramente dobbiamo migliorare. E’ stata una grande opportunità per chi fin ad ora non ha fatto molto minutaggio, e hanno esordito Bettarello del Borsari Rugby Badia che si è allenato una settimana con noi e di ciò sono contento. Ora ricarichiamo le energie e ci prepariamo alla grande sfida contro Viadana.”

Marcatori e formazioni

Marcatori: p.t. 11 m. Frangini (0-7), 18’ m. Paganin tr Krsul (0-12), 22’ m. Sperandio (0-17), 27’ m. Pomaro tr Krsul (0-24), 32 m. Bini tr Krsul (0-31), s.t. 42’ m. Pilati tr Bianco Mat. (7-31), 46’ m. Frangini tr Krsul (7-38), 50’ m. Paganin tr Krsul (7-45), 57’ m. Tomasini tr Bianco Mat. (14-45), 72’ m. Albanese tr Bianco Mat. (21-45)

S.S. Lazio Rugby 1927: Sodo Migliori (40’ Albanese); Bonavolontà (40’ Santarelli), Gianni, Bianco Mic.; Giovannini (69’ Cozzi); Bianco Mat., Gambarelli; Ferrari; Pilati (cap) (72’ Moscioni), Zucconi (60’ Perez Boulan); Lavalle, Tomasini; Pesucci (58’ Gisonni), Hliwa (70’ D’Aleo), Gaddi (40’ D’Aleo). All. De Angelis

Rugby Rovigo Delta: Williams; Bini, Moscardi, Uncini; Sperandio; Krsul (67’ Vaccari), Visentin (59’ Cantini); Paganin (50’ Rossoni); Sironi (46’ Ortis), Cosi; Berlese, Zottola (62’ Bettarello); Pomaro (41’ Della Sala), Frangini (46’ Cadorini), Bolognini (46’ Lugato). All. Giazzon