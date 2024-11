Rugby. Il Farafulla è ’distratto’. Esordio amaro in casa

Tribuna gremita al campo sportivo di Via Fatima a Groppoli dove la tifoseria ha potuto assistere all’esordio casalingo del Farafulla Lunigiana Rugby. Gli spettatori si meritavano effettivamente la vittoria che, purtroppo, non è arrivata; anche la società sperava di siglare la doppietta, dopo la vittoria a tavolino della seconda giornata del campionato amatori Rugby Amaatori UISP, contro il Rugby Cernusco ma la palla ovale ha girato verso la metà campo "avversaria". Tanti, troppi gli errori messi in visione dai biancoverdi contro l’organizzato Rugby Club Codogno ASD, una squadra decisamente alla portata dei lunigianesi che hanno armeggiato alla pari in un precario equilibrio dovuto al fatto di essere costretti ad inseguire sin dall’avvio.

Complice il vantaggio iniziale, i cinici lombardi hanno saputo approfittare delle sviste della squadra bianco verde e, sbagliando diversi calci, non hanno saputo imporsi e chiudere anzitempo l’incontro, mantenendolo in una certa stabilità fino ai minuti finali. La squadra locale ha sbagliato tanto, forse troppo e non è stata implacabile ed altrettanto cinica, quando avrebbe dovuto: pur andando a meta due volte (una per tempo) grazie ad un concentratissimo Leonardo Lazzarelli, sempre sul lato destro del campo, in altre circostanze ha sciupato diverse occasioni per poca attitudine al gioco, per un generico egoismo ed eccessivi errori personali.

Al momento del triplice fischio, decretato dall’arbitro Fazio di Livorno, il risultato finale è quindi 15-24, ma comprende una realizzazione con calcio di punizione di "Benza" Bertoli. il Farafulla Lunigiana ha fatto scendere in campo: Bertoli, Verunelli, Fascio Lorenzo, Fascio Alessandro, Ghelfi, Pedinotti, Lazzarelli, Michelotti, Bonnuccelli Federico, Baldini Marco, Mussi, Cocco, Castagnini, Perdixi, Bonnuccelli Andrea ed Ercolini. La prossima fatica vedrà impegnati i lunigianesi, in trasferta, domenica 24 novembre, contro il Rugby Lodi Barbarossa, altro match alla portata che in casa biancoverde si spera possa risolversi con un finale decisamente differente.