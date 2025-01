Rugby. L’Acea in campo: è scontro salvezza

L’Acea Rugby Perugia torna in campo oggi dopo la lunga sosta natalizia. I ragazzi di coach Poloni affronteranno a Pian di Massiano i Lundax Lions Amaranto di Livorno. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima partita del 2024, dalla trasferta di Siena, i biancorossi erano tornati solo con un punto ed ora affronteranno i livornesi che in classifica occupano il settimo posto con 18 punti, uno in meno rispetto ai perugini.

"Recuperati molti degli infortunati si può dire che la squadra tornerà in campo al completo – spiega il presidente Renetti – con un gradito ritorno, quello di Manuel Beschiri che si mette a disposizione e che rappresenta sicuramente un valore aggiunto per il team". Che spiega: "Sono contento di tornare a Perugia, la mia casa, dopo un anno e mezzo di stop – racconta Beschiri – Ho trovato una bella squadra con alcuni giocatori che già conoscevo ed altri che invece ho conosciuto ora. Dobbiamo avere un atteggiamento positivo per affrontare la gara contro una squadra alla nostra portata ma non possiamo e non dobbiamo mai abbassare la guardia".

Chi vincerà farà un passo importante verso la salvezza.