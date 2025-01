Rugby. L’Acea Perugia riparte col successo. Rissa in campo

L’Acea Rugby Perugia riparte con una vittoria. Prima gara del 2025 e prima soddisfazione per i ragazzi di coach Leandro Poloni che liquidano senza grossi problemi la pratica Lundax Lions Amaranto (37-14). Una partita mai in discussione sin dai primi minuti quando Caruso e compagni mettono in atto il piano di gioco preparato alla viglia. Nel primo tempo l’Acea Rugby Perugia chiude in vantaggio grazie alle mete trasformate da Costantino, Alunni Cardinali, Rossetti e a Bevagna. Prima dell’intervallo la partita viene sospesa per un principio di rissa che è costata l’espulsione agli atleti Bruni, D’Alba e Costantino. Nella ripresa i biancorossi controllano il risultato e incrementano il divario fino al 37-14 finale. In campo per uno spezzone di gara anche il neo acquisto Beshiri. Con i cinque punti conquistati l’Acea Rugby Perugia compie un passo importante verso la salvezza e può guardare con maggiore ottimismo il prossimo futuro.