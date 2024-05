Rugby. L’Acea sbanca Salerno e conquista la salvezza in B

La grande impresa è stata compiuta. La Perugia del rugby tira un sospiro di sollievo e festeggia la permanenza in serie B dell’Acea, con il blitz a Salerno. Dopo una stagione tribolata, dove Caruso e compagni hanno a lungo pagato lo scotto dell’inesperienza, proprio nel finale è arrivato il tanto agognato obiettivo. Quella salvezza che sembrava essere sfuggita e con l’arrivo sulla panchina di coach Leandro Poloni è diventata realtà. Il tecnico argentino ha portato una ventata di entusiasmo e quegli accorgimenti tattici che hanno cambiato il volto alla squadra. Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate e classifica che è tornata a sorridere. L’ultima soddisfazione è arrivata in casa dell’Arechi Rugby, in un vero e proprio scontro diretto. I biancorossi dopo aver chiuso il primo tempo sul 6-6, nella ripresa hanno preso il largo e portato a casa i punti necessari per festeggiare la permanenza nel campionato cadetto (13-28). "Siamo felici per il traguardo raggiunto - dichiara al termine della gara il vice presidente Federico Bevilacqua -. Un obiettivo che ad inizio stagione ritenevamo basilare ma per una serie di vicissitudini abbiamo rischiato di compromettere. Complimenti ai ragazzi e soprattutto a coach Poloni che con il suo arrivo ha cambiato il destino della stagione. La conferma del tecnico? Ne parleremo in settimana, da parte nostra c’è ampia disponibilità".