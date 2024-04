Rugby oggi in campo. Acea, parte da Messina la caccia alla salvezza

L’Acea Rugby Perugia si rituffa in campionato con rinnovato entusiasmo dopo l’importantissimo successo casalingo contro la Capitolina che ha permesso ai biancorossi di riagganciare Benevento in chiave salvezza. Le due formazioni sono infatti ora appaiate all’ultimo posto con 21 punti a testa. Mancano tre giornate al termine del torneo e, in serie, i ragazzi di coach Poloni affronteranno in trasferta Messina, poi Colleferro in casa e infine Arechi sempre in trasferta. Si parte dunque dalla gara di oggi contro la formazione siciliana, settima in classifica con 40 punti. Contemporaneamente, i diretti rivali del Benevento Rugby saranno impegnati fuori casa contro Colleferro, quarta forza del torneo. Appuntamento presso lo stadio Arturo Sciavicco di Messina alle ore 11.30. Arbitra il match Cosimo Danilo Parisi di Catania.