Rugby Rovigo vince il 178° derby contro il Petrarca Padova: 12-10

Rovigo, 24 marzo 2024 – Il derby numero 178 tra Rugby Rovigo e Petrarca Padova è ancora rossoblù. I quasi 3mila spettatori del Battaglini baciati dal sole e la diretta su Rai2 hanno fatto da cornice alla partita più attesa del campionato, tra i campioni d’Italia in carica della Femi Cz Rovigo e i vice del Petrarca Padova. Una giornata importante e speciale per la società presieduta da Francesco Zambelli, iniziata alla mattina con i festeggiamenti per il 90esimo anno del club rodigino e con la premiazione dei Legends Rossoblù, i giocatori che hanno vestito la maglia dei bersaglieri in più di 100 partite. Così presso la Sala Flumina del Museo dei Grandi Fiumi oltre 60 legends presenti (sugli 89 totali) sono stati omaggiati con una cravatta speciale realizzata ed un diploma ricordo. Poi, al pomeriggio, alle 16, in uno stadio Battaglini con un bellissimo colpo d’occhio, e pieno di passione ha accolto di giocatori delle due squadre che hanno dato vito ad una partita tiratissima, chiusa nei primi 40’ con il Petrarca Padova avanti di 1, 7-6 e ribaltata nella ripresa dai padroni di casa che hanno chiuso con una vittoria per 12 a 10. Partenza difficile per i padroni di casa che al 2’ subiscono la potenza del Petrarca. I tuttineri avanzano il campo e appena dopo due minuti dal fischio iniziale trovano la marcatura con De Masi, Lyle è preciso, 0-7. Per 15 minuti la Rugby Rovigo si trova a dover difendere gli avversari, ottenendo in poche occasioni il possesso dell’ovale. Al 23’ però i ragazzi di coach Lodi risalgono il terreno di gioco, ottengono un calcio a favore e optano per i pali. Atkins è preciso, 3-7. Risultato che non si sblocca più fino all’ultimo minuto del match, un primo tempo chiuso dove i bersaglieri devono difendere il ritmo del Petrarca che però non riesce più a concretizzare il proprio lavoro. Al 40’ Atkins dalla piazzola porta i bersaglieri ad un punto, 6-7. Seconda frazione che si apre in favore dei bersaglieri, al 43’ capitan Ferro opta per i pali, Atkins riesce ad aggiungere tre punti al piede, 9-7. Al 50’ Atkins allunga lo score dalla piazzola, con un calcio piazzato fissa altri tre punti, 12-7. Al 56’ è Lyle a rispondere dalla piazzola, l’estremo del Petrarca non sbaglia, 12-10, risultato che poi non si aggiornerà più fino al termine del match. Al termine della partita i tuttineri cercano di salire il campo e di ottenere un vantaggio, i rossoblù sono bravi in difesa a respingere l’avversario e a non far passare i giocatori in maglia nera. Quattro punti in classifica per la Femi Cz Rovigo che consolida il primato e 1 punto per la squadra di Andrea Marcato.

“È stata una partita soffertissima, le parole di coach Alessandro Lodi. Voglio fare i complimenti al Petrarca, per aver giocato una gran partita, credo la migliore di quest’anno. Siamo partiti male, nel primo tempo eravamo molto contratti, Petrarca aveva possesso e territorio. Tra primo e secondo tempo ho detto ai ragazzi che era arrivato il momento di attaccare, loro avevano speso molto ma concretizzato poco. Nel secondo tempo siamo riusciti a ribaltare il risultato, abbiamo avuto più lucidità. Siamo contenti per il pubblico, i ragazzi hanno dimostrato di avere molto cuore e di avere la giusta mentalità.”

Formazione e marcatori

Femi-Cz Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Uncini, Elettri (60’ Sarto); Atkins, Bazan Vélez (73’ Chillon); Casado Sandri, Cosi (66’ Lubian), Sironi; Ortis (60’ Zottola), Ferro (cap.) (50’ Steolo); Lastra Masotti (54’ Swanepoel), Giulian (60’ Ferraro), Leccioli (72’ Lugato). All. Lodi

Petrarca Rugby: Lyle (74’ Goldin); Esposito, De Masi, Broggin, Scagnolari (73’ Coppo); Fernandez, Tebaldi (65’ Citton); Vunisa (50’ Romanini), Trotta (cap.), Casolari; Ghigo, Galetto (64’ Marchetti); Hughes (71’ Bizzotto), Cugini (57’ Luus), Borean (60’ Brugnara). All. Marcato Marcatori p.t. 2’ m. De Masi tr. Lyle (0-7), 23’ c.p. Atkins (3-7), 39’ c.p. Atkins (6-7) s.t. 43’ c.p. Atkins (9-7), 50’ c.p. Atkins (12-7), 56’ c.p. Lyle (12-10)