Rugby, il Rovigo vince 33-24 a Roma contro le Fiamme Oro e mantiene il primato

Rovigo, 17 marzo 2024 – Rovigo corsaro sul campo delle Fiamme Oro Roma, fresco di intitolazione a Renato Gamboni, alla presenza del capo della polizia, prefetto Vittorio Pisani con i rossoblù che vincendo 33-24 mantengono la testa al campionato di serie A Elite, mettendo 4 punti tra sé e Viadana.

Un successo che dà ulteriori stimoli in vista del derby di domenica allo stadio Mario Battaglini contro il Petrarca Padova con diretta, alle 16, su Rai2. Grande ritmo fin dai primi minuti della partita, al 9’ sono i rossoblù ad avere la meglio sulle Fiamme Oro: Uncini avanza il campo con un calcio, Vaccari è bravo a recuperare l’ovale, ad evitare l’avversario e a volare in mezzo ai pali per la marcatura numero uno di giornata. Atkins fissa la trasformazione, 0-7. Al 15’ è ancora Vaccari ad andare a marcare punti pesanti, Rovigo gioca veloce e macina metri, pallone ancora tra le mani dell’ala rossoblù che schiaccia in bandierina. Atkins è preciso, 0-14. Appena due minuti dopo Rovigo è ancora efficace, Sperandio resiste ai tentativi di placcaggio degli avversari, si inserisce nella difesa dei cremisi e va oltre la linea per la terza marcatura, ancora una volta Atkins fissa due punti, 0-21. Al 24’ le Fiamme Oro Rugby non demordono, giocano veloce nei cinque metri dei rossoblù e Drudi trova la prima marcatura per i padroni di casa, Canna trasforma, 7-21. Le Fiamme non perdono il ritmo e segnano la seconda marcatura al 29’ con Fragnito: Canna avanza il campo con un calcio, serie di pick and go per i cremisi che concretizzano l’avanzamento con la seconda linea. Canna è preciso, 14-21. Al 40’ i bersaglieri ottengono un calcio a favore, Capitan Ferro e compagni optano per i pali, Atkins converte e si chiude così in primo tempo, 14-24. La seconda frazione si apre al 47’ con le Fiamme Oro Rugby che allungano il proprio score con la meta di Menniti-Ippolito: gioco dei cremisi aperto all’ala e l’ex rossoblù si inserisce nella difesa dei bersaglieri per la marcatura, Canna trasforma, 21-24. Il punteggio non si aggiorna più fino al 63’, quando la Rugby Rovigo Delta ottiene un calcio a favore e opta per i pali, Atkins aggiunge così i tre punti del calcio piazzato, 21-27. Al 69’ i rossoblù ottengono un altro calcio a favore, optano ancora per i pali, questa volta però Atkins colpisce il palo, risultato che resta dunque invariato, 21-27. Al 75’ Atkins ha la possibilità di aggiungere tre punti al piede, questa volta l’apertura non fallisce, 21-30. Al 77’ Dogliani viene punito con un cartellino giallo per un fuorigioco, rossoblù in quattordici: le Fiamme Oro Rugby ottengono dunque un calcio a favore e Canna aggiunge +3 dalla piazzola, 24-30. Al 80’ Rovigo è in attacco nei 22 avversari, ovale tra le mani di Atkins che fissa il risultato finale sul 24 a 33 grazie ad un drop.

“Volevamo avere un approccio migliore alla partita e su questo siamo stati davvero efficaci, – dice il tecnico dei rossoblù Alessandro Lodi – . Poi sul 21-0 abbiamo lasciato alle Fiamme Oro due situazioni che hanno sfruttato e sono rientrati in partita. Abbiamo avuto poca precisione in diverse occasioni per segnare la quarta meta, ma la cosa importante era vincere un’altra partita fuori casa e prendere il comando della classifica.”

Marcatori: p.t. 9’ m. Pio Vaccari tr Atkins (7-7), 15’ m. Pio Vaccari tr Atkins (0-14), 17’ m. Sperandio tr Atkins (0-21), 24’ m. Drudi tr Canna (7-21), 30’ m. Fragnito tr Canna (14-21), 40’ cp Atkins (14-24); s.t.: 48’ m. Menniti-Ippolito tr Canna (21-24), 63’ cp Atkins (21-27), 75’ cp Atkins (21-30), 77’ cp Canna (24-30), 80’ drop Atkins (24-33)

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Gabbianelli, Vaccari (75’ Tomaselli), Vian, Mba (41’ Spinelli); Canna (cap.), Marinaro; De Marchi, D’Onofrio U. (70’ Chiappini), Drudi; Fragnito(54’ Piantella), Stoian,; Romano (63’-78’ Mancini-Parri; 79’ Vannozzi), Moriconi, Barducci(62’ Iovenitti). All. Gianluca Guidi

Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario, Uncini (73’ Dogliani), Sarto; Atkins, Chillon (53’ Bazan Vélez); Casado Sandri, Cosi (74’ Lubian), Sironi; Ortis (64’ Steolo), Ferro (49’ Zottola); Lastra Masotti (53’ Swanepoel), Giulian (53’ Cadorini), Quaglio (49’ Bazan Vélez). All. Alessandro Lodi