Rugby Rovigo vince facile con Vicenza e chiude la regular season al secondo posto

Rovigo, 14 aprile 2024. Una giornata calda accoglie al Battaglini di Rovigo l’ultima giornata di regular season, con la Femi Cz Rovigo che ospita, il già retrocesso Rangers Rugby Vicenza. I rossoblù mettono in campo subito il proprio ritmo di gioco e sotto il forte sole dell’ultima giornata di campionato la Rugby Rovigo segna la prima marcatura al 7’ con Vaccari: Sperandio trova un varco nella difesa degli ospiti con un lungo passaggio apre l’ovale all’ala a Vaccari che vola in mezzo ai pali. Dogliani aggiunge i due punti della trasformazione, 7-0. Al 16’ Rovigo risale nuovamente il campo, Uncini macina metri, serie di pick and go e Bazan Vélez va a schiacciare la seconda marcatura di giornata. Dogliani converte, 14-0. Al 21’ è sempre Rovigo ad avere la meglio sull’avversario: Uncini riceve l’ovale al largo, avanza il terreno di gioco e lo passa al capitano di giornata Lubian che va ad allungare lo score. Dogliani aggiunge i due punti dalla piazzola, 21-0. Al 30’ arriva la meta del bonus per i ragazzi di coach Lodi, buona prova dei tre-quarti: Vaccari macina metri con Moscardi in sostegno che riceve il pallone e va così oltre la linea per la meta dei cinque punti. Dogliani è preciso, 28-0.

Al 36’ è il mediano di apertura Dogliani a risalire il campo e ad inserirsi nella difesa avversaria, ovale per Uncini che sfugge al placcaggio di Vicenza e va a segnare la quinta meta. Dogliani ancora una volta centra i pali, 35-0. Un primo tempo a favore di Rovigo che non permette a Vicenza di avanzare il campo e di marcare punti; le due squadre tornano dunque negli spogliatoi con il risultato parziale di 35 a 0. La seconda frazione si apre con Rovigo che al 49’ trova un’altra marcatura con Moscardi che va a segnare la sua seconda meta di giornata. Il rodigino si inserisce nella difesa del Vicenza e va a schiacciare in mezzo ai pali, Dogliani converte, 42-0. Al 60’ i bersaglieri continuano ad imporsi sull’avversario, strada aperta per Sarto che avanza, ovale poi tra le mani di Uncini che vola ad aggiungere cinque punti. Dogliani è bravo a trasformare, 49-0.

Al 64’ calcio a favore per i bersaglieri che vanno in touche in prossimità dei cinque metri del Vicenza, veloce drive che porta oltre la linea capitan Lubian, questa volta Dogliani non riesce a centrare i pali, 54-0. Al 80’ Vicenza riesce a risalire il campo e dopo una touche nei cinque metri dei rossoblù trova la prima marcatura con Peron, Bruniera trasforma e il match si chiude con la larga vittoria dei bersaglieri per 54 a 7. “Abbiamo fatto una buona prestazione, dice coach Alessandro Lodi, volevamo fare cinque punti e così è stato. Siamo stati bravi a gestire le energie, visto il gran caldo della giornata. I ragazzi hanno giocato uniti e non individualmente. Chiudiamo la stagione regolare con solo due sconfitte. Ora ci prepariamo per la prima semifinale.”

Questa la classifica finale e i verdetti dei play off e delle retrocesse:

Rugby Viadana 1970 punti 61; Femi-CZ Rovigo 60; Petrarca Rugby 54; Valorugby Emilia 47; HBS Colorno 46; Mogliano Veneto Rugby 33; Fiamme Oro Rugby 31; Sitav Rugby Lyons 28; Rangers Vicenza 3.

Girone 1 play off: Rugby Viadana 1970, Valorugby Emilia, HBS Colorno

Girone 2 play off: Femi-CZ Rovigo, Petrarca Rugby, Mogliano Veneto Rugby

Retrocesse in serie A: Sitav Lyons Piacenza, Rangers Vicenza

Calendario Play-Off

Play-off – I giornata Girone 1, 27 aprile ore 16.15 Rugby Viadana 1970 v HBS Colorno Girone 2 28 aprile ore 16 Femi-CZ Rovigo v Mogliano Veneto Rugby

Play-off – II giornata Girone 1 4 maggio ore 14.15 Valorugby Emilia v perdente I giornata Girone 2 5 maggio ore 17.30 Petrarca Rugby v perdente I giornata

Play-off – III giornata Girone 1 11 maggio ore 17 vincente I giornata v Valorugby Emilia Girone 2 12 maggio ore 17 vincente I giornata v Petrarca Rugby