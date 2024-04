Rugby serie B: ore 15,30: Allo sgorbati di Pieve di cento arriva il San benedetto. L’Emil Banca di Brolis a Siena insegue il secondo posto

Penultimo appuntamento di campionato per Emil Banca e Pieve. Le formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B di rugby in campo alle 15,30. Trasferta toscana per l’Emil Banca. La formazione di Francesco Brolis, alla caccia della seconda posizione che potrebbe voler dire ripescaggio in serie A, è attesa dal confronto di Colle di Val d’Elsa in casa del Cus Siena. Sfida da vincere, e con il bonus addizionale, con la speranza che possa bastare per avvicinarsi al Colorno impegnato sul campo di Firenze.

Ultimo impegno casalingo per Pieve di Cento, che allo Sgorbati è atteso dal confronto con il San Benedetto. Una vittoria vorrebbe dire certezza del quinto posto per i ragazzi di Renzo Balboni, un risultato insperato alla vigilia della stagione, ma meritatissimo per quello che il quindici del presidente Adriano Balsemin ha fatto.

Le altre gare: Romagna-Gubbio, Jesi-Modena, Firenze-Colorno, Lions Amaranto-Highlanders Formigine.

La classifica: Romagna 95; Colorno 82; Bologna 80; Modena 74; Pieve 55; Unione San Benedetto 49; Cus Siena 45; Jesi 39; Lions Amaranto 34; Gubbio 30; Firenze 19; Highlanders Formigine 13.

f. m.