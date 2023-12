Russi ammessi ai Giochi. Malagò: "Speriamo non arrivino altri stop"

La decisione del Cio di ammettere i russi a Parigi "non favorisce nessuno", quindi può essere una mediazione giusta: è il concetto espresso dal presidente del Coni Giovanni Malagò sulla scelta del Cio di consentire la partecipazione degli atleti russi e bielorussi, seppur senza bandiera, alle Olimpiadi 2024.

Al momento i qualificati sono 11 atleti, otto russi e tre bielorussi; gli ucraini sono 60. "Ci auguriamo di non trovarci oltre il tema Russia-Ucraina, anche quello di conflitti in Medio Oriente – ha detto Malagò –. Ma noi non possiamo che difendere l’universalità del nostro mondo".