Saltarelli e il mondiale: "Il mio sogno a 40 anni"

La stima di un collega (e non un collega qualsiasi, ma un campione del mondo), il bisogno di un team di affidarsi a un pilota esperto, che conosca le piste praticamente di tutto il mondo dove corre da quando era ragazzino, senza fermarsi nemmeno davanti a un grave incidente come quello di Imola nel 2022, agli anni che passano e agli impegni lavorativi e famigliari. É nata così, in pochi giorni, l’opportunità della vita per Simone Saltarelli, ad un’età in cui molti piloti hanno da tempo appeso il casco alla parete: e invece per il senigalliese, che in questo 2025 compirà 40 anni, si corona un sogno, correre con una moto ufficiale – la potente Aprilia RSV4 cc 1100 – e farlo per vincere il titolo iridato nel Mondiale Endurance.

Com’è arrivata la chance?

"Il team Revo M2 Racing cercava un pilota esperto per correre il Mondiale Endurance Superstock con una moto Aprilia di primo livello. Del team fa parte Kevin Calia, campione del mondo col quale ho corso: è stato lui a fare il mio nome. Io ho esperienza nell’Endurance ormai dal 2021, ed eccomi qua".

L’Endurance è una disciplina del motorismo ancorata alle leggendarie prove del passato, si corre infatti per 24 ore consecutive, come nella prima prova del Mondiale prevista il 25 aprile a Le Mans: come vi arriva?

"Far parte di una squadra tutta italiana, con una moto italiana, mi dà mille stimoli. Era il mio sogno avere un team ufficiale ed è un sogno che ora si corona. Anche se ormai ho quasi 40 anni non mi tirerò indietro. Mi auguro di essere all’altezza e a tal fine mi preparerò al meglio".

Come?

"A marzo inizieremo i test per il Mondiale, poi più avanti gareggerò pure in una nuova serie, il campionato italiano Production Bike anche qui con l’appoggio ufficiale di Aprilia. Voglio arrivare al meglio della forma al debutto di Le Mans e dare il 100%".

Quali obiettivi nel Mondiale Endurance?

"Con una squadra così forte e determinata non posso che puntare soltanto alla vittoria. Ne abbiamo la possibilità e la volontà di farlo".

Andrea Pongetti