SALTO IN LUNGO. Furlani vola a 8,08. Record europeo U20

Un sabato di fuoco per gli azzurri tra Stoccolma e Metz nell’indoor. In Svezia Mattia Furlani aggiorna il suo primato europeo U20 indoor di salto in lungo portandolo a 8,08, nove centimetri in più dell’anno scorso. Sempre a Stoccolma, Elisa Molinarolo vince e vola al record italiano di 4,63 nell’asta, superando il 4,62 di Roberta Bruni. In Francia, un magico Pietro Arese corre in 7’38“42 a Metz e toglie a Gennaro Di Napoli il primato tricolore indoor dei 3000 dopo 27 anni. Cade di nuovo il record dei 1.500: merito del 3’36“04 di Ossama Meslek, neanche 24 ore dopo il primato di Federico Riva di venerdì a Miramas.