Saluto amaro Il Prato si congeda senza punti

Prato

0

Victor San Marino

2

PRATO (3-4-2-1): Strada; Nocentini (54’ Stickler), Monticone, Diana; Laverone, Gargiulo (84’ D’Agostino), Trovade, Limberti (54’ Gori); Bigonzoni (71’ Oliverio), Santarpia (69’ Sowe); Moreo. All. RIdolfi.

VICTOR SAN MARINO (3-5-2); Pazzini; De Queiroz (52’ De Santis), Lombardi, Onofri; Benvenuti (90’ Donati), Sabba, Lattarulo, Sollaku (74’Morelli), Bertolotti; D’Este (63’ Lozza), Arlotti. All. F.F. Mazza.

Arbitro: Dallagà di Rovigo.

Reti: 6’ e 49’ D’Este.

Seconda sconfitta consecutiva per il Prato, che si congeda con un ko dai suoi tifosi venendo superato per 2-0 al Lungobisenzio dalla Victor San Marino. I lanieri rimangono così bloccati a quota 44 punti, appena fuori dalla zona play off ormai irraggiungibile nel girone D di serie D. Partita avara di emozioni e giocata su ritmi bassi. Al 6’, al primo affondo, gli ospiti passano in vantaggio: cross pennellato da sinistra di Bertolotti per il colpo di testa poderoso di D’Este, che non lascia scampo a Strada. Una doccia fredda per i biancazzurri che accusano il colpo, pur tentando di reagire sul piano del gioco all’ottimo palleggio dei titani. Al 28’ ci prova ancora la Victor San Marino sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, ma stavolta il colpo di testa di D’Este finisce abbondantemente alto sopra la traversa. Il primo tempo, avarissimo di emozioni, è praticamente tutto qua. Ritmi blandi, complice il gran caldo. Prato troppo lento nella manovra per riuscire ad impensierire la Victor San Marino, che a sua volta, ottenuto il vantaggio, ha fatto girar bene la palla senza graffiare mai. Si va quindi al riposo con il risultato inchiodato sull’1-0 per la squadra ospite.

Nella ripresa gli schieramenti rimangono invariati in avvio. Nessun cambio per i due allenatori. Al 48’ ci prova subito da fuori area Sollaku con un tiro sbilenco, abbondantemente alto sopra la traversa. Il raddoppio però arriva un minuto dopo, ancora con D’Este, che si libera al limite dell’area e poi con un rasoterra apparentemente innocuo sorprende il giovane portiere del Prato, Strada, non particolarmente reattivo nell’occasione, realizzando il 2-0 per la Victor San Marino. Al 62’ il Prato va molto vicino ad accorciare le distanze: calcio di punizione di Trovade, tocco involontario di un difensore ospite e pallone che si stampa sul palo a portiere battuto, ma torna in campo e poi viene allontanato dalla retroguardia della Victor San Marino. Al 67’ viene annullato un gol alla formazione ospite per fuorigioco di Lozza, che aveva insaccato su perfetto cross basso di Lattarulo. Il Prato fa poco per rientrare in partita. All’80’ Gori di testa serve al limite Sowe, che di prima intenzione chiama alla presa bassa l’attento Pazzini. Troppo poco per cercare di rimettere in discussione il risultato.

L.M.