San Donato, pari d’oro. Stop alla capolista Livorno

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croce (57’ Bonechi), Gistri, Bruni; Dema (45’ Seghi), Falconi, Borgatello, Carcani (68’ Carcani); Senesi (59’ Cecchi), Doradiotto (70’ Manfredi), Sylla. All.: Bonucelli

LIVORNO (4-3-3): Tani; D’Ancona (62’ Arcuri), Brenna, Risaliti, Calvosa (55’ Parente); Capparella, Hamlili (82’ Frati), Bellini; Dionisi (73’ Malva), Russo (73’ Regoli), Rossetti. All. Indiani

Arbitro: Cortese di Bologna

Note: espulsi Di Bonito (92’ dalla panchina).

TAVARNELLE – Occasioni da gol, grinta e determinazione hanno caratterizzato il San Donato Tavarnelle visto ieri al Pianigiani dove ha imposto il pari 0-0 alla capolista Livorno dell’ex mister Indiani e di altri giocatori come Brenna, Russo e Regoli. E se ha rischiato di capitolare, i labronici hanno colpito l’incrocio dei pali con Rossetti nei minuti finali, la formazione di Bonucelli ha mostrato di essere una squadra di carattere tanto da avere dalla sua azioni che avrebbero merito maggior fortuna. Nei primi quindici minuti della partita i chiantigiani, in maglia bianca, hanno mostrato un po’ troppa timidizza. Il Livorno tuttavia non si è mai reso particolarmente pericoloso se non al 21’ in contropiede quando Dionisi dalla sinistra serve Russo che calcia alto. Almeno tre palle gol per il San Donato alla mezzora. Clamorosa poi l’occasione al 40’, sempre di Sylla che a portiere fuori area non riesce a approfittarne. Nella ripresa la situazione sostanzialmente non cambia se non che le squadre iniziano a sentire la stanchezza e si sfilacciano. Il gioco ne resinte per buona parte del secondo tempo salvo nei dieci minuti finali quando entrambe le squadre vogliono portarsi a casa i tre punti. All’86’ i chiantigiani in contropiede vanno vicinissimi al gol, Sylla calcia in porta, Tani respinge e sulla ribattutta Manfredi e Bruni si ostacolano e il tiro finisce in angolo.

Andrea Settefonti