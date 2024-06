San Marino torna in campo: "Con Macerata sarà tosta"

Dopo la sosta, ecco di nuovo la serie A in campo e con essa i vicecampioni d’Italia del San Marino baseball. Gli uomini di Doriano Bindi, primi nel gruppo A, cominciano il girone di ritorno con la tripla sfida a Macerata. Il primo match – stasera alle 20.30 – va in scena nell’impianto marchigiano. I due di domani, alle 16.30 e alle 20.30, si disputeranno a Serravalle. "Peccato per la pausa – dice proprio il manager Bindi – È arrivata proprio nel nostro momento migliore. Speriamo di riprendere da dove avevamo lasciato, di essere già pronti per le sfide con Macerata. Stiamo bene, i ragazzi sono tutti a disposizione e siamo pronti. Affrontiamo una formazione di valore, che rispetto all’andata ha aggiunto dei giocatori importanti come Bernadina e Servidei ed è pericolosa. L’obiettivo nostro deve essere quello di vincere la serie, come del resto abbiamo sempre fatto fin qui quest’anno".

Questa sera San Marino proporrà sul monte Pedrol, che sarà opposto presumibilmente a Correa. Domani pomeriggio invece Pomponi contro l’ex Quattrini e domani sera De Leon se la vedrà con Romero. In casa maceratese, a livello di media battuta i migliori sono Marco Servidei (324) e un altro ex, Dudley Leonora (302), per San Marino eccelle sempre Pieternella (378). Titani in campo con Alvarez a ricevere, Ferrini in prima, Angulo in seconda, Diaz in terza e Lopez interbase. Esterni Tromp, Celli, Batista. "Il girone di ritorno? Dobbiamo pensare a partita dopo partita – sottolinea Bindi – Bisogna arrivare ai playoff nelle migliori condizioni possibili. Quella è la chiave, al di là del primo posto e da quello che potrà succedere a livello di classifica da qui in avanti".