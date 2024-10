Savino Del Bene-Cuneo. La sfida promette scintille

L’edizione numero 80 del campionato femminile di A1 prende il via con l’anticipo di stasera alle 20.30 a Palazzo Wanny con la partita fra la Savino Del Bene Scandicci e la Honda Olivero Cuneo. Una sfida, questa, che vedrà di fronte la squadra vicecampione d’Italia in carica e quella che chiuse la scorsa stagione al tredicesimo posto in classifica e la retrocessione in A2. La formazione piemontese è però risalita nella massima serie dopo aver rilevato il titolo del Casalmaggiore avendo quest’ultimo rinunciato alla iscrizione in A1.

Lo Scandicci del nuovo coach Stéphane Antiga parte per questa nuova avventura con grandi ambizioni e l’obiettivo di mantenersi – se non addirittura di migliorarsi – sui livelli della passata stagione quando, oltre alla prima finale scudetto della sua storia, giunse in semifinale di Coppa Italia e nei quarti di Cev Champions League: manifestazione alla quale parteciperà anche quest’anno. Fra conferme e nuovi arrivi il roster biancoblù è di livello assoluto in ogni reparto e può ancora contare su una stellare Kate Antropova che due mesi fa a Parigi si è laureata campionessa olimpica. Cuneo, invece, del passato campionato ha confermato solo una giocatrice: la palleggiatrice e capitana Noemi Signorile. Per il resto, tutto nuovo, a partire dall’allenatore Lorenzo Pintus in arrivo proprio dall’ex Casalmaggiore. Mentre fra le giocatrici spiccano i nomi della opposto serba Ana Bjelica, bicampionessa mondiale e bronzo olimpico a Tokyo 2021, già in Italia due anni fa con la maglia del Vallefoglia, e della schiacciatrice russa Anastasiia Kapralova, vincitrice della Challenge Cup 2024 con la formazione del Novara. Antiga è impaziente e fiducioso: "Abbiamo concluso le sfide amichevoli di precampionato con la partita amichevole con Il Bisonte a Palazzo Wanny e adesso ripartiamo di nuovo da lì per la prima gara con Cuneo. Non abbiamo nessun problema importante e abbiamo tutti una gran voglia di cominciare la stagione col piede giusto e di rendere felici i nostri tifosi". La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport, DAZN e sulla piattaforma Volleyball World TV.

Franco Morabito