Scandicci-Sestese: brividi. Grassina, crash-test Fortis

Mercoledì di Coppa Italia di Eccellenza con le partite del 2’ turno valide per l’accesso ai quarti di finale con gara unica che in caso di parità al 90’, verranno eseguiti i calci di rigore. Questo il programma odierno con orari diversi.

Grassina-Fortis Juventus (ore 15). Arbitro: Bulletti di Pistoia. Il Grassina approfitta del turno di Coppa contro la Fortis per cercare di tornare a vincerei in vista della sfida di domenica contro la Rondinella. Per la formazione, nel Grassina non ci sarà Becucci infortunato, mentre in attacco scontate le riconferme di Simoni (nella foto), Parrini e Betti. Nella Fortis mancheranno Calzolai e Salvadori infortunati, con probabile impiego degli Juniores Giusti e Macchinelli.

Signa 1914-Frates Perignano (ore 15). Arbitro: Marchi di Siena. Allo stadio "Del Bisenzio" il Signa di Stefano Scardigli affronta una gara che si preannuncia impegnativa, contro un Frates Perignano (girone A), che arriva a Signa determinato a invertire la rotta dopo aver raccolto una sola vittoria in quattro partite. Per la formazione, Signa privo di Pietro Tempesti squalificato con Coppola, Cioni e Pittala che potrebbero trovare un posto. In caso di vittoria il Signa affronterà la vincente di Mobilieri Ponsacco-Cecina.

Scandicci-Sestese (ore 20,30). Arbitro: Iglio di Pistoia. Si gioca al Bartolozzi sede attuale dello Scandicci che oggi ospita la Sestese. Si tratta di una sfida interessante fra due squadre impegnate in campionato in gironi diversi. Con il rientro di La Rosa all’appello manca Esposito infortunato, con Grillo, Meucci e Saccardi che potrebbero trovare spazio. Nella Sestese assenti Casati, Cucinotta, Renieri e Giacomo Matteo per infortunio; Ermini e Piccini squalificati. Chi vince, affronterà la vincente di Grassina-Fortis.

Le altre gare: Viareggio-Massese, Cuoiopelli-Fucecchio (ore 15), Sinalunghese-Castiglionese (ore 15), Certaldo-Valentino Mazzola (ore 16,30), Sporting Cecina-Mobilieri Ponsacco (ore 17).

Giovanni Puleri