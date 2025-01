Scelte. Broh-Cisco: più probabile una chance in corsa

Il tecnico Lamberto Zauli potrebbe lasciare, almeno in avvio, Cisco in panchina. Il tecnico del Perugia, alla vigilia del confronto contro il Carpi, ha annunciato che sicuramente l’esterno, out ormai da tre mesi, farà parte della gara, senza però anticipare se lo farà dall’inizio o a gara in corso. nel caso in cui Cisco dovesse partire dal primo minuto a lasciargli spazio dovrebbe essere Lisi, con Matos che si sposterebbe sulla fascia sinistra. In mezzo al campo si candida anche Broh, con Giunti che comunque resta in vantaggio per una maglia dall’inizio. In porta ci sarà Gemello, dopo i due turni di squalifica, in difesa conferme per Mezzoni e Giraudo sulle fasce e per Riccardi e Dell’Orco al centro del pacchetto arretrato. In mediana, quindi, si va verso la conferma di Giunti e Torrasi, mentre Di Maggio agirà alle spalle della punta Montevago.