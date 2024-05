Scelti gli alfieri per le Paralimpiadi, Ambra con il ciclista Mazzone. Sabatini portabandiera: "È un sogno» Ambra Sabatini e Luca Mazzone saranno i portabandiera azzurri alle Paralimpiadi di Parigi. Sabatini, oro nei 100 metri a Tokyo, esprime gioia e onore per il ruolo. Preparativi e emozioni per l'importante evento sportivo.