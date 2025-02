Super Bowl 2025: Kansas City-Philadelphia, halftime show e dove vederla in tv. La guida

New Orleans 5 febbraio 2025 - È il più grande spettacolo dello sport americano, l'ultimo atto di una stagione a settembre e che per 18 settimane ha incollato ogni americano alla tv e riempito gli stadi fino ad arrivare qui. Il Caesars Superdome di New Orleans sarà la casa del Super Bowl 2025, il numero 59 della storia, che metterà di fronte Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. In palio c'è l'ambitissimo Vince Lombardi Trophy, il trofeo più ambito di tutti gli Stati Uniti, nell'evento più pop del Paese a Stelle e Strisce.

La stagione di Football e i seguenti play-off hanno decretato come saranno Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles ad affrontarsi, una replica della finale di due anni fa, quando ad imporsi furono i primi al termine di una partita vissuta al cardiopalma, dall'inizio alla fine. Due anni fa Patrick Mahomes, quarterback dei Chiefs, riuscì insieme a Travis Kelce e tutti gli altri giocatori in rosso e oro, a superare gli Eagles grazie a una super rimonta nel finale di gara. Il parziale dell'ultimo periodo ribaltò quanto costruito da Jalen Hurts, Qb di Philadelphia, nel secondo quarto di gara, vincendo con il minimo scarto di tre punti (38-35).