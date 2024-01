Scherma, a Udine la Coppa del mondo under 20 è la prima tappa sostenibile

UDINE, 2 gennaio 2024 _ E’ una finestra sul futuro in tutti i sensi, la coppa del mondo Under 20 di scherma che si terrà dal 4 al 7 gennaio ai padiglioni della Fiera di Udine. In pedana saliranno i migliori talenti di spada e fioretto del mondo, 931 atleti da 62 Paesi. Ma al di là del significato sportivo, comunque di altissimo livello perché proporrà i campioni di un domani ormai prossimo, la kermesse di Udine si segnala perché è la prima che avrà la certificazione di sostenibilità grazie ad una serie di iniziative e pratiche positive che gli organizzatori metteranno in campo. Pratiche che riguardano la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti con punti di raccolta diversi, la distribuzione gratuita di borracce in alluminio per atleti, accompagnatori ed arbitri con distributori chiamate ‘casa dell’acqua’ presso i quali si potranno fare i rifornimenti, gli autobus a metano per permettere gli spostamenti di oltre 2.000 persone, alla scelta di realizzare i premi per i vincitori da parte della sartoria sociale Lister che ha recuperato i banner e i roll up delle precendenti trasformandole in borse e astucci, fino all’impiego per l’energia di una centralina idrolettrica del Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamento per la ricarica della apparecchiature di gara e dei dispositivi elettronici di atleti e accompagnatori. Ai giovani atleti sarà anche distribuito un decalogo sulle corrette pratiche in materia di ambiente, salute, inclusione, uguaglianza e parità di diritti.