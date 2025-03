Scherma, Favaretto numero 1: la nuova stella del fioretto azzurro

È definitivamente nata una nuova stella nel mondo della scherma internazionale. Martina Favaretto è infatti diventata la nuova numero uno del mondo di fioretto a soli ventitré anni dopo il terzo posto ottenuto a Lima, nella tappa peruviana del Grand Prix, nella notte italiana tra domenica e lunedì. Un terzo posto che permette di coronare una stagione fino ad adesso straordinaria per la fiorettista veneta, in grado di piazzarsi sul podio ben quattro volte nelle tappe di Coppa del Mondo (oro a Tunisi e a Torino oltre al bronzo conquistato al Cairo solo due settimane fa) e che ora si ritrova al comando della classifica mondiale da Senior dopo aver primeggiato a lungo tra le Under 20. Una storia già piena di successi quella di Martina, dove ritroviamo tutti i presupposti per continuare a solcare una strada già tracciata da super campioni e campionesse azzurri del recente passato, per seguire una tradizione che ha sempre visto la scherma italiana ai vertici mondiali: Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca sicuramente gli esempi più noti a livello femminile, ma anche Giovanna Trillini ed Arianna Errigo, quest’ultima capace di tornare ai massimi livelli dopo la maternità, e una delle pochissime atlete ad aver ottenuto medaglie a livello mondiale in più specialità. Ovviamente stiamo parlando di vette molto lontane da raggiungere, ma per Favaretto la strada sembra tracciata, in quanto pur avendo alle spalle una breve carriera vanta già un argento conquistato nella specialità a squadre durante le Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, tre ori e un argento nei campionati europei a livello individuale oltre ai tre primi posti nella specialità a squadre, e per chiudere a livello nazionale ben tre medaglie d’oro, tre d’argento e un bronzo. Tutto questo senza considerare come la stagione della scherma internazionale sia appena iniziata, con la nuova tappa di Coppa del Mondo alle porte con la prossima fermata prevista in Marocco, a Marrakech, durante il prossimo weekend del 29-30 marzo, dove saranno impegnati ben quarantotto azzurri in pedana, tra i quali ovviamente la nuova numero uno del mondo che avrà subito l’occasione di difendere la posizione appena conquistata.