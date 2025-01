Scherma, il nuovo Dream Team femminile vince ad Hong Kong

E’ una staffetta vincente che ormai dura da trent’anni quasi senza soluzione di continuità, quella del fioretto azzurro al maschile e al femminile. Sarebbe troppo facile dire che l’anello di congiunzione di queste vittorie è il ct Stefano Cerioni, anche se è una verità. E’ giusto però dire anche che i tanti campioni e campionesse che si sono alternati sulle pedane hanno saputo raccogliere e poi trasmettere l’eredità di un movimento che non ha eguali nella continuità dei trionfi, dalle nostri parti.

La notizia di oggi, la prima aspettando la prova maschile, è l’ennesima vittoria del squadra femminile del fioretto: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini hanno conquistato la seconda prova di Coppa del Mondo, ad Hong Kong (un mese fa il successo a Busan, in Corea), e lo hanno fatto battendo in finale le campionesse olimpiche degli Stati Uniti d’America. In realtà il match non c’è stato, l’Italia ha vinto 45-27. Un dominio, quello del gruppo guidato per l’occasione dai maestri Fabio Galli e Alessandro Puccini: nessuna avversaria è riuscita a superare le 30 stoccate. Negli ottavi di finale travolta la Gran Bretagna 45-15, nei quarti sull’Ungheria è finita 45-24, in semifinale 45-30 alla sempre scorbutica Francia, poi in finale un altro monologo. Ben spiegato dai primi tre parziali: Favaretto-Kiefer 4-0, Cristino-Scruggs 6-2, Errigo-Devore 5-3, un vantaggio consolidato fino al 45-27 finale.

Le azzurre del fioretto tornano da Hong Kong con tre medaglie: oltre all’oro a squadre, l’argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini nella competizione individuale. E ora tocca agli uomini impegnati a Parigi, nella tappa più blasonata dell’anno, dove ieri Alessio Foconi ha vinto per la terza volta la prova individuale.

Il modo migliore per lanciare la tappa italiana del Grand Prix a Torino, appuntamento attesissimo che prevede soltanto gare individuali a punteggio maggiorato e le cui fasi finali andranno in scena domenica 9 febbraio, dalle ore 18, alla Inalpi Arena. Già scattata la prevendita dei biglietti.