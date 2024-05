Scherma. Leonardo Bentivogli tricolore. Gold under 17 della Spada

Grande soddisfazione per il Circolo Ravennate della Spada che, grazie all’atleta "in prestito" Leonardo Bentivogli, si aggiudica il Campionato Italiano Gold Under17 di Spada appena concluso a Riccione. Bentivogli, ravennate di nascita e di famiglia, ma residente da sempre a Leiden, in Olanda, da un paio di anni è cittadino olandese e gareggia con la nazionale orange a Mondiali ed Europei. Quando è a Ravenna si allena regolarmente al Circolo Ravennate della Spada e, pur essendo campione olandese in carica, ha deciso di trascorrere l’ultimo anno in Italia per allenarsi con avversari di alta qualità, rispetto alla media e al numero di quelli olandesi. Così, senza il ranking necessario per partecipare direttamente agli Assoluti Cadetti e Giovani che si terranno a fine mese a Genova, Bentivogli ha partecipato ai Campionati Gold, ottenendo grazie al successo ottenuto, la qualificazione alla massima rassegna giovanile italiana. Assieme a lui anche l’Under 20 Riccardo Gennaro, 8º sulla pedana riccionese. Leonardo Bentivogli, comunque al 20º posto nel ranking iniziale, ha dominato il girone 20 con sei vittorie in altrettanti incontri, seppure per quattro volte si è imposto 5-4. Nella circostanza ha superato 5-2 anche il lughese Federico Scarpa. Quarto al termine dei gironi, Bentivogli non ha sbagliato un colpo nel tabellone ad eliminazione diretta superando via via tutti gli avversari con un finale travolgente: 15-11 nei quarti al napoletano Errichiello, 15-9 in semifinale al torinese Galluzzo e 15-14 al cagliaritano Mocci: in verità Bentivogli conduceva 14-11 e sul 14-13, con un’attenta strategia, ha sfruttato il colpo doppio, conquistando meritatamente il titolo.

u.b.