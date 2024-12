Scherma. Vittoria sul tetto del mondo. E’ sua la Coppa del fioretto

Sul tetto del mondo, a corollario di una stagione da incorniciare. Nei giorni scorsi la giovane pisana Vittoria Pinna ha ricevuto la Coppa del Mondo Giovani 2024 di fioretto femminile. Il successo in classifica generale è arrivato, per la fiorettista dell’esercito, dopo il bronzo individuale ottenuto a Riyadh. L’atleta pisana della scuola Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo succede nell’albo d’oro a un’altra italiana, Aurora Grandis.

"È proprio tutta mia - ha dichiarato entusiasta la Pinna sui suoi profili social - Chi mi è stato vicino sa quanto ci è voluto per questo successo, quante lacrime e sorrisi per riaccendere la luce". La Pinna è grata specialmente al suo Maestro Simone Piccini che non aveva avuto altri allievi in passato capaci di vincere una classifica generale di Coppa del Mondo: "Grazie soprattutto a Simone Piccini perché sa cosa succede anche quando non glielo dico - prosegue la Pinna che, nel suo lungo post, ha un pensiero per tutti -. Grazie alla mia famiglia che mi aiuta nel mio percorso, all’esercito per l’aiuto che mi da ogni giorno, a mio nonno Mario al quale avevo promesso che ce l’avrei fatta e ad Antonio (Di Ciolo ndr), perché so che è sempre con me anche se non lo vedo". Il riconoscimento per la Pinna è doppio, poiché la fiorettista ha ricevuto anche una borsa di studio da parte del Coni, insieme alla Banca Ifis "per sostenere i campioni azzurri del futuro".

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza del presidente Malagò: "Sono felice ed onorata di essere stata premiata per la capacità di conciliare carriera sportiva e scolastica dai veterani dello sport e dal presidente Malagò", ha scritto la Pinna su Facebook.

Una stagione ricca di risultati per la giovane pisana che ora sogna le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Grande orgoglio anche da parte di Enrico Di Ciolo. Interpellato da La Nazione sui risultati della fiorettista e sulla sua borsa di studio, il suo Maestro ci ha tenuto a spiegare la situazione: "Vittoria è una ragazza straordinaria, macina premi ed è una brava studentessa, fatto riconosciutogli anche dalla borsa di studio del Coni - afferma Di Ciolo -. Peccato che la sua scuola, il liceo Buonarroti, non voglia aprire la sua pratica di studentessa-atleta e ha dei professori che le hanno invece suggerito di smettere con la scherma perché deve fare l’esame di maturità. Le ho suggerito di iscriversi altrove, ma lei invece vuole terminare lì gli studi".

Michele Bufalino