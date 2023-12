Sci Coppa del Mondo: Brignone in fiducia, Goggia c’è. Ed è il momento degli uomini jet

Roma, 7 dicembre 2023 – La doppietta sulle nevi di Mont-Tremblant è un pieno di fiducia nel motore di Federica Brignone. La valdostana ha superato Goggia in vetta alla classifica delle vincitrici all time azzurre con 23 trionfi, e Sofia cercherà il ‘riscatto’ proprio dall’appuntamento di questo weekend. l Circo bianco al femminile farà tappa a Sankt Moritz, quello maschile in Val d'Ise're.

SuperG e discesa libera, il programma

Appuntamento a Sankt Moritz, in Svizzera, dove Goggia ritorna sulla pista 'Corviglia' a meno di un anno dall'infortunio alla mano. Era il 16 dicembre 2022 quando l'azzurra durante il supergigante si fratturò la mano sinistra e, dopo l'operazione nel pomeriggio a Milano, il giorno dopo trionfò in discesa libera. Il programma gara nella località si apre venerdì alle 10,30 con il supergigante, mentre sabato (sempre alle 10,30) è prevista la discesa libera e si concluderà domenica con un altro supergigante. C'è attesa anche attorno a Brignone e Bassino, soprattutto in superg.

Le altre azzurre convocate - nove andranno al cancelletto - sono Karoline Pichler, Nicol Delago, Nadia Delago, Teresa Runggaldier, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Elena Dolmen e Monica Zanoner.

Il programma maschile: gigante e slalom

Per quanto riguarda gli uomini, sulle nevi francesi sono previsti sabato uno slalom gigante e domenica uno slalom speciale (entrambi dalle 9,30). Per gli specialisti dei pali stretti, sarà la seconda gara dopo quella di Gurgl di metà novembre. Debutto invece per i gigantisti (la gara di Soelden era stata cancellata per maltempo).

Presenti Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Corrado Barbera, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli e Stefano Gross. Da lunedi' 11 e per due settimane la Coppa maschile sara' in Italia con le classiche quattro tappe, Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio.