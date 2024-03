Scuola Attiva, al via ‘Attiviamoci per il pianeta’ per 11mila classi

Firenze, 21 marzo 2024 – Un contest per sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sulla sostenibilità, rafforzando la loro consapevolezza e il senso di responsabilità sul cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, l’importanza dei corretti stili di vita, dei benefici derivanti dell’attività sportiva all’aria aperta e la gestione delle risorse con un approccio proattivo e informato. È stato presentato oggi “Attiviamoci per il Pianeta”, il concorso creativo di Sport e Salute in collaborazione con AsVis, dedicato alle oltre 11mila classi partecipanti ai progetti Scuola Attiva KIDS (per la scuola primaria) e Scuola Attiva JUNIOR (per la scuola secondaria di I grado). L’iniziativa, presentata nell’ambito di Fiera Didacta a Firenze, consente agli alunni di creare un collegamento interdisciplinare con l’educazione civica, approfondendo in maniera semplice e coinvolgente i 17 obiettivi globali dell’Agenda 2030 dell’Onu. “I giovani costituiscono il nostro futuro e sensibilizzarli fin da piccoli sull’ambiente è fondamentale per costruire una cittadinanza consapevole. Lo stesso vale per l’attività sportiva. Attraverso la partecipazione a un contest, il gioco e l’attività ludico-motoria, l'apprendimento diventa attivo e i giovani non solo acquisiscono conoscenze, ma imparano anche ad applicarle in contesti reali”, ha detto Andrea Lucchetta, icona della pallavolo italiana e Legend di Sport e Salute, protagonista di “Ho un messaggio per te”, il video-musicale del contest, da oggi online, che farà ballare e cantare bambini, ragazzi, insegnanti e genitori. Le classi per partecipare, entro il 15 aprile 2024, dovranno realizzare e inviare un contenuto creativo (video, jingle, coreografia o testo) in grado di trasmettere un messaggio forte e chiaro con l’obiettivo di contribuire a migliorare il pianeta. In palio tantissimi premi in materiale sportivo, a livello provinciale e regionale. Inoltre, una super giuria, composta dal Team di Legend Sport e Salute, individuerà due vincitori nazionali (uno per Scuola Attiva Kids e uno per Scuola Attiva Junior), che verranno premiati durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Le migliori coreografie o le canzoni più originali realizzate saranno pubblicate sui canali ufficiali di Sport e salute. Tutte le info e dettagli per partecipare sul sito di Sport e Salute.