Se c’è Rozzio non si passa. Buon esordio di Stulac

BARDI 6. Mezz’ora di tranquillità, poi il gran volo a disinnescare il sinistro velenoso di Bisoli. Ripresa di ordinaria amministrazione.

SAMPIRISI 6,5. Rileva Fiamozzi, prima da titolare in stagione. Forza, mestiere e qualità, senza disdegnare l’inserimento. Sarà il solito punto di forza nel prosieguo di campionato (22 st Fiamozzi 6. Forza fresca).

MERONI 6,5. Bianchi, sostituito all’intervallo, gli sbatte contro senza trovare mai il tiro. Missione compiuta. Cresce l’intesa con Rozzio.

ROZZIO 7. In fiducia mentale e atletica. Spazza palloni dall’area amica che è un piacere. Borrelli gli gira a largo e non è certo un caso.

LIBUTTI 6. Confermato sul lato mancino. Gran brutti clienti, i dirimpettai Dickmann e Olzer, ma tra una sbavatura e una cosa ben fatta, la porta a casa anche stavolta.

IGNACCHITI 6,5. Ritrova l’undici dopo la panchina con la Samp (esce Portanova). Continua l’apprendistato da neo-cadetto, con l’intelligenza di non cercare mai di strafare. Prova solida e matura.

STULAC 6. Esordio assoluto in granata per il regista sloveno. Mette benzina nelle gambe, disimpegnandosi con esperienza, essenzialità e senso della posizione. Una bella respinta in spaccata davanti a Bardi (16 st Reinhart 6. Diligente, scherma la difesa).

SERSANTI 6,5. Instancabile ed efficace nella doppia fase. Salta bene nel gioco aereo in mediana. Che duelli con Bisoli (33’ st Cavallini S.V. Debutto in B da ricordare).

VERGARA 6,5. Una mezza rovesciata da urlo, strozzato in gola da Lezzerini che devia a lato. Meno scintillante delle precedenti apparizioni, ma due assist col contagiri li serve comunque (Portanova ringrazia, Gondo spreca...).

VIDO 6. Quarta novità di giornata. Viali lo lancia dal primo minuto (prima volta dal suo approdo a Reggio). Non lascia il segno in zona-tiro, ma la partecipazione alla manovra è positiva (16’ st Gondo 5,5. Lezzerini e la traversa gli negano l’eurogol da fuori. Spezzone utile e funzionale, niente sufficienza per l’erroraccio a porta spalancata che poteva chiudere il match).

MAGGIO 7. Pronti-via, palla recuperata (regalo bresciano…stile Samp), controllo di destro (suola) e sinistro vincente per il primo gol in Serie B. Potrebbe fare meglio più tardi quando serve male Vido in superiorità numerica. Baricentro basso, elettrico, una piaga per gli avversari. Da limare qualche scelta errata, ma la sensazione, lo diciamo piano, è che potrebbe davvero sorprendere nel prosieguo (22’ st Portanova 6,5. Timbra il 2-0 con freddezza).

Matteo Genovesi