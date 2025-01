Seconda Categoria La Fivizzanese fa la lepre. La Carrarese Giovani si lancia all’inseguimento. Momento poco felice per la Villafranchese che si è smarrita nel girone di ritorno. Ricortola e Dallas si spartiscono la posta in palio

Quindicesima vittoria della Fivizzanese, dall’inizio del campionato di Seconda sempre sul tetto più alto della classifica, con un più undici in media inglese, 45 gol realizzati contro i 15 subiti in 19 partite disputate. I piani operativi sono stati finora rispettati, la compagine medicea dopo il tris d’autore rifilato al malcapitato Massarosa ha tutti i motivi per ritenersi soddisfatta. "A noi – dice il dg Simone Cardellini – interessa mantenere il nostro passo e proseguire su questa strada senza crearci facili illusioni. Il campionato sta entrando in una fase cruciale, da adesso in avanti, tutto diventa più difficile. Sappiamo benissimo che la concorrenza è agguerrita e pericolosa, ma in tutti noi c’è la ferma volontà di mantenere la testa della graduatoria e soprattutto allungare la serie positiva. È troppo presto per fare i conti, quelli semmai dovranno essere fatti alla fine".

A undici giornate dal palo d’arrivo, il quadro del campionato sta diventando abbastanza chiaro. Carrarese Giovani, che ha maramaldeggiato contro la commovente Filattierese, è impegnata nel fare la corsa sulla fuggitiva squadra medicea, in contemporanea deve guardarsi dal Migliarino che insegue a una sola lunghezza. Pisani sempre più in chiara fase lievitativa, basterebbe chiederlo alla Villafranchese che si sta lentamente perdendo per strada. Quella Villafranchese che nel girone di andata metteva insieme 29 punti, poi, dal 5 gennaio, si è infilata dentro un buco nero. Quel giorno arrivò il pareggio con la Fivizzanese, seguita dalla sconfitta sul campo della Carrarese Giovani e il nulla di fatto con il Pontremoli. Nell’ultimo turno altro stop in casa del Migliarino, in buona sostanza da quel giorno due punti, otto gol subiti, quattro quelli fatti, numeri che hanno fatto slittare fuori dall’area playoff i gialloneri di Conti.

Il Pontasserchio si scioglie come neve al sole sul campo dell’Atletico Carrara, confermando che la primavera è già arrivata. Il Pontremoli pur dimostrando di essere ben saldo sulle gambe, si è visto costretto a dividere la posta con il San Vitale. Ricortola e Dallas Romagnano chiudono senza vincitori il derby di costa.