Seconda chiamata playoff. Estra, taglia il traguardo

La sfida contro Trento per l’Estra Pistoia è rappresenta il primo match point playoff. Anche in caso di sconfitta. Pistoia, infatti, in caso di sconfitta a Trento e conseguente risultato negativo di Napoli in casa di Reggio Emilia, sarebbe lo stesso dentro le prime otto in classifica. Detto questo i biancorossi non devono fare calcoli o pensare ai risultati degli avversari, ma giocare per vincere perché è ciò che si deve fare ogni volta che si scende in campo e perché in caso di successo avrebbero ancora la possibilità di provare a puntare il quinto posto finale.

La Dolomiti Energia si presenta all’appuntamento orfana di Andrejs Grazulis, indisponibile dopo l’operazione al ginocchio che lo terrà out per tutta la stagione, e Mattia Udom che ha chiuso anzitempo la stagione operandosi anche lui al ginocchio sinistro. Saliou Niang invece è indisponibile per la frattura da stress al secondo metatarso del piede sinistro. Assenze pesanti che hanno condizionato la squadra che ha però saputo reagire alla grande facendo segnare nelle ultime cinque partite 4 vittorie e 1 sconfitta che le hanno consentito di blindare un posto dentro i playoff.

Coach Paolo Galbiati, nonostante le assenze, non ha stravolto il gioco della sua squadra ma ha dovuto ovviamente compiere alcuni adattamenti soprattutto nel reparto dei lunghi, con Davide Alviti che adesso opera da falso lungo con risultati decisamente positivi: 14 punti nella gara contro Tortona, 16 punti nell’ultima partita contro Napoli. Trento sotto le plance è comunque coperta con la coppia Biligha-Cooke che non sono clienti facili per Ogbeide e Del Chiaro, può contare sul rientro di Ellis, sulle mani educate di Matt Mooney e soprattutto sulla regia di Kamar Baldwin sui quali Moore e Willis dovranno fare grande attenzione.

La partita si giocherà molto sul controllo del ritmo, visto che la Dolomiti Energia ama molto giocare corri e tira sfruttando le doti balistiche dei suoi in modo particolare dalla lunga distanza, e sulla capacità di vincere la lotta al rimbalzo. Pistoia dovrà riuscire a togliere agli avversari quelli che sono i suoi punti fermi evitando soprattutto che i tiratori entrino in striscia.

Capitolo precedenti: quella di oggi è la sfida numero quindici tra Trento e Pistoia. In precedenza ci sono state 13 gare di stagione regolare e 1 di Coppa Italia (quarti di finale 2016, vinsero i bianconeri per 74-81). Trento è avanti 11-3 nel totale e 5-1 nelle sfide giocate in casa. L’unico successo toscano nel capoluogo trentino è risalente al 18 ottobre 2015 (54-74). La Dolomiti Energia ha conquistato gli ultimi 8 scontri diretti tra le squadre, con l’ultimo successo di Pistoia risalente al 20 novembre 2016 (84-78). Per quanto riguarda il confronto tra i due allenatori sono tre i precedenti tra Galbiati e Brienza, con l’attuale allenatore di Pistoia, ex di turno visto il suo trascorso in Trentino nella stagione 2019-2020 e nella prima metà del 2020-2021, avanti per 2-1.

Maurizio Innocenti