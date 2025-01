Seconda e Terza categoria. Pescia ai quarti di Coppa Toscana: Cintolese ko ai rigori

Il fine settimana ormai alle porte chiederà come di consueto alle formazioni di Pistoia e provincia di focalizzarsi sul campionato, a qualunque livello. Ma alcune formazioni sono scese in campo anche in settimana, nei giorni scorsi, e chissà che dalla coppa non possano trarre una spinta ulteriore per ottenere risultati posivi anche nel weekend. Iniziando magari dal Pescia, che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Coppa Toscana di Seconda categoria al termine del derby con il Cintolese valido per gli ottavi ed andato in scena al comunale dei Fiori due giorni fa. Caruso da un lato e Tognotti dall’altro avevano fissato il punteggio sull’1-1 al termine dei tempi regolamentari. Tutto bloccato, quindi per il verdetto finale è stata necessaria la lotteria dei calci di rigore. Dagli undici metri i pesciatini si sono dimostrati più freddi: per la squadra di mister Martini successo finale per 5-3 e sbarco nei quarti di finale. Dopo lo stop subìto un po’ a sorpresa in campionato (dove comunque occupano la seconda posizione nel girone B) i pesciatini tornano quindi a vincere e tenteranno di ripetersi sia domenica prossima contro il Giovani Via Nova.

Mercoledì scorso ha lasciato in dote anche la finale della Coppa Pezzimenti, che sarà San Felice–Hitachi Pistoia. Il San Felice di Borrelli, che sta guidando anche la classifica del campionato del girone pistoiese di Terza categoria, ha superato in semifinale per 2-1 il Bioacqua (che milita quest’anno nel girone B di Lucca). Nell’altro incontro, l’Hitachi di coach Michele Esterasi ha eliminato il Montale Pol.90 Antares.ai calci di rigore (5-3) dopo l’ 1 a 1 dei tempi regolamentari con gol di Giovannelli per i locali nel primo tempo e Cirino per il Montale nel secondo.

Giovanni Fiorentino