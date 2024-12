Seconda La Fivizzanese tenta la fuga

pontremoli

0

fivizzanese

1

PONTREMOLI: Razzoli, Es Sahraoui I., Lecchini, Tarantola, Barontini, Buccella (73’ Ginesi S.), Giannotti, Keita, Ferrara, Gaddari, Ginesi J. (77’ ES Saharaoui J.). All. Cocchi

FIVIZZANESE: Carvajal, Gerali, Cardellini, Valentini, Berti, Forieri, Clementi, Bianchi, Tognocchi (72’ Orsoni), Salku B. (90’ Sartorio), Mosti (84’ Lombardo). All. Duchi

Arbitro: Masotti di Carrara

Marcatori: 17’ Mosti

PONTREMOLI – Continua a vincere la Fivizzanese che si fa un ulteriore importante regalo prima di Natale nel derby contro il Pontremoli. Al 12’ cross di Berti dal fondo per Clementi che solo davanti al portiere avversario incespica sul pallone, divorandosi il gol. Al 17’ traversone di Tognocchi sul secondo palo dove Mosti, lasciato colpevolmente solo, si fa trovare pronto all’incornata vincente, prendendo in controtempo Razzoli.

Nel secondo tempo la partita si fa più combattuta, anche se le chance importanti non sono poi molte. Salku B. sfonda sulla fascia e serve Berti a centro area che non riesce a trovare il tiro così come poco dopo succede anche a Mosti in un’azione analoga. Al 75’ la punizione di Berti finisce fuori di poco. All’80’ il neo entrato Ginesi Sebastiano non riesce a trafiggere Cravajal che para d’istinto. Nel finale si registrano le proteste dei locali per un calcio di rigore non assegnato dall’arbitro per un fallo in area ai danni di Ginesi.

Ilaria Gallione