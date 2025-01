SEGUE DALLA PRIMA. Vonn, Hamilton,. Ronaldo e LeBron. Quarant’anni e non sentirli

Rabotti

Non hanno il minimo dubbio invece gli avversari di LeBron James, basta vedere il video di una delle ultime prodezze, la schiacciata di sinistro che il Prescelto ha messo a segno contro Dallas spostando in volo di forza uno stoppatore come Derek Lively. Piccolo dettaglio: Lively è nato nel febbraio 2004, LeBron era entrato nella Nba otto mesi prima...

Il rendimento del campione dei Lakers non solo non è calato col tempo: è addirittura cresciuto, cosa che tutti i ferraristi si augurano capiti anche con Lewis Hamilton, ovviamente, anche se i suoi risultati dipenderanno molto dalla macchina che Maranello gli metterà a disposizione.

Il quarto fenomeno di longevità, Cristiano Ronaldo, sta per tagliare il traguardo dei 40 a inizio febbraio. In testa ha un solo obiettivo: arrivare a mille gol. Finora è a 935, per la Fifa è già il re (Pelé ne ha segnati oltre 1.200, ma contando le amichevoli), le difese che affronta in Arabia potrebbero permettergli di coronare il sogno. Noi non scommetteremmo sul contrario...mai sottovalutare il cuore dei campioni.

Neanche se hanno 40 anni.