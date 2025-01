Serie A. Cinquina Quanta contro Forlì, confermata la vetta. Nel weekend la sfida di Coppa Italia col Torre Pellice

Prosegue quasi con il pilota automatico la marcia del Milano Quanta in Serie A. Nella tredicesima giornata i rossoblù hanno superato 5-1 l’ostico Forlì. Prova di assoluto dominio per Milano, che già a fine primo tempo ha chiuso i giochi con la doppietta di Bernad e le reti di Banchero e Alessio Lettera. Nella ripresa è arrivata la “manita“ di capitan Bellini, seguita dal gol della bandiera di Forlì. "L’intensità di questa partita è stata quella del Milano vero e proprio ed era diverso tempo che non approcciavamo in questo modo. Abbiamo dominato fin da subito e ci siamo divertiti. Per quanto mi riguarda cerco sempre di farmi trovare pronto e presente per dare una mano. Sono cresciuto negli sport di squadra ed è l’unica cosa che conta per me", ha spiegato il rossoblù Nicola Lettera a fine gara.

Classifica invariata: Quanta in vetta e Vicenza a meno due. Sabato 8 febbraio ci sarà il grande big match, che potrebbe dare in un senso o nell’altro uno scossone alla classifica. Intanto questo weekend si torna in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Milano sarà impegnata in Piemonte sabato alle 20 nell’abbordabile sfida a Torre Pellice. Curiosità: oltre a sette club di Serie A, tra le migliori otto della coppa nazionale c’è a sorpresa anche la seconda squadra del Quanta. Il Milano Quanta C, che milita appunto in Serie C, tenterà l’impresa contro Verona (sabato ore 18.30)Al.St.