Serie A Elite. Esordio per il Viadana. Fiamme Oro al varco

Dopo il ko in Coppa Italia con Rovigo, alle ore 15 inizia ufficialmente il campionato di Viadana, che ospita allo Zaffanella le Fiamme Oro. Un match di immediato richiamo per i vicecampioni d’Italia chiamati a confermare i grandi passi in avanti della scorsa stagione. Tante emergenze per Gilberto Pavan: Gamboa, nonostante non abbia subito fratture, rimarrà ai box per potersi riprendere a pieno, Gregorio resterà a riposo per un colpo subito al costato e Jannelli sta recuperando un problema muscolare che lo ha tenuto fermo anche lo scorso match, mentre Morosini punito con un cartellino rosso per un placcaggio giudicato pericoloso è stato squalificato per due settimane e salterà il match. Ci sarà invece Samuele Locatelli, capitano del Viadana reduce dall’esperienza in URC con la maglia delle Zebre: "L’esperienza con le Zebre, seppure breve, mi ha fatto crescere e maturare come giocatore e mi ha aiutato a migliorare alcuni aspetti del mio gioco. Nonostante vedessi tutti i giorni i miei compagni di Viadana è stato bello tornare, riprendere a giocare con loro e ritrovare un gruppo unito come quello dell’anno scorso. Non vedo l’ora di scendere in campo con questa squadra e dare finalmente il mio supporto". La volontà della squadra è mantenersi nelle parti nobili della classifica: "Abbiamo obiettivi ambiziosi, come già abbiamo detto, dovremmo ripetere quanto già fatto la scorsa stagione con la differenza che non saremo più la sorpresa del campionato, ora gli avversari hanno aspettative alte su di noi e non saremo di certo sottovalutati". Ecco dunque la formazione che scenderà in campo: Sauze, Ciofani, Ornella, De Villiers, Bronzini, Roger Farias, Di Chio, Ruiz, Locatelli (C), Boschetti, Marchiori, Catalano, Oubiña R., Dorronsoro, Fiorentini. A disposizione Denti, Casasola, Mignucci, Zanatta, Wagenpfeil, Aguirre, Maestri, Brisighella. Le Fiamme Oro saranno un cliente molto complesso, ma Viadana può contare su un mercato di conferme, quindi sul grande affiatamento tra i 15 in campo.

Alessandro Luigi Maggi