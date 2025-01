Serie A1. Tris Quanta al Legnaro. Milano resta in vetta e tiene Vicenza a -2

Dopo la lunga pausa invernale il Milano Quanta ha ripreso la sua marcia, superando 3-0 il Legnaro tra le mura amiche nell’undicesima giornata di Serie A1. Un inizio di 2025 - annata particolare per la società meneghina che il prossimo 13 febbraio festeggerà i 30 anni di nascita- senza grossi patemi per gli uomini di Riki Tessari, apparsi sempre in controllo della gara. Nonostante la solida difesa dei veneti Milano ha sbloccato la gara dopo quindici minuti con Bernad su assist di Alessio Lettera, che poi si è scatenato piazzando due reti decisive per mettere in ghiaccio la sfida. "È stato difficile riprendere il ritmo, sia per la lunga pausa sia per l’impostazione a box dell’avversario. Il gioco non é stato veloce ma siamo contenti per i tre punti", ha raccontato a fine match il “milanese “Cik. Il Quanta resta così al primo posto con due punti di vantaggio su Vicenza, protagonista nel weekend di una vittoria record per 21-1 contro l’Edera Trieste. I veneti, battuti da Milano nello scontro diretto di novembre, si candidano sempre di più come principali rivali dei rossoblù nella lotta al titolo (visto anche il nuovo crollo di Asiago, ko con i Tigers e a -8 dalla vetta). Milano tornerà in campo sabato alle 20.30 a Trieste contro l’Edera.

Alessandro Stella