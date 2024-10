Serie B donne: risultati in agrodolce nella prima giornata. La Bsl parte con il piede giusto. Peperoncino, brutto esordio

Inizio di campionato agro-dolce per le formazioni bolognesi di serie B femminili.

Vince e convince la Bsl San Lazzaro di Paolo Dalè. Alle Rodriguez le biancoverdi battono al termine di una sfida dalle mille emozioni le Sisters Piumazzo per 69-64. Bsl a lungo avanti nel punteggio, in grado di respingere il tentativio di Piumazzo e capaci invece di ribaltare nell’ultimo quarto il punteggio finale. In una sfida a punteggio basso, il + 5 ospite di inizio ultimo quarto poteva essere decisivo, invece La Bsl trova la giusta brillantezza nel finale e mettere le mani sulla vittoria con i canestri importanti di Alice Marchi.

Bsl Sal Lazzaro: Grandi 3, Talarico 9, Cavalli 1, Mosconi 11, Marchetti, Villa 5, Nanni 8, Albieri 6, Trombetti 6, Marchi 13, Campalastri 7. Esordio sottotono invece per il Peperoncino sconfitto 78-38 in casa di un Puianello che si conferma tra le grandi del campionato.

Le ragazze di coach Massimo Annunziata tengono benissimo per oltre un quarto (23-22 al primo stop), cedono ma rimangono in partita fino all’intervallo (45-34), per poi lasciare il passo alle padroni di casa nella ripresa.

Peperoncino: Cavicchioli, Ragazzini 5, Secchiaroli 3, Bardasi 4, Rorato, Bernardini 5, Mandini 1, Farina 8, Venturi, Ferrari, Grandini 10, Cisterna 2. Nel prossimo fine settimana la Bsl San Lazzaro sarà di scena a Rimini in casa dell’Happy Basket, mentre il Peperoncino è atteso dalla prima sfida casalinga contro la Fulgor Fidenza.

Le altre gare: Magik Rosa Parma-Magika Castel San Pietro 61-83, Fidenza-Valdarda 60-84, Forlì-Cesena 25-77, Vis Rosa Ferrara-Rimini Happy Basket 38-59, Cavezzo-Scandiano 58-57 e Faenza-Valtarese 73-77. La classifica: Bsl San Lazzaro, Castel San Pietro, Puianello, Valdarda, Cesena, Rimini, Cavezzo e Valtarese 2, Scandiano, Piumazzo, Parma, Faenza, Peperoncino, Fidenza, Forlì e Ferrara 0.