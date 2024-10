Serie B, il posticipo. Il Mantova spaventa la corazzata Palermo

MANTOVA

Il Mantova conquista un punto di indubbio rilievo contro il quotato Palermo. La sfida con i rosanero termina a reti inviolate, ma consente alla squadra di Possanzini di mettere in mostra le sue qualità contro una delle più quotate della serie B. Il cammino dei biancorossi verso la conquista del desiderato traguardo stagionale delle salvezza rimane ancora lungo, ma i virgiliani, nella sempre “confortevole“ cornice del Martelli, riescono a dimenticare l’immeritata sconfitta con la Sampdoria e a dimostrare una volta di più di avere le carte in regola per riuscire a farsi valere pure contro la rivale più accreditata. Il primo tempo si apre nel segno dei padroni di casa, che spingono sull’acceleratore nei primi 20’. Galuppini, Aramu e Fedel mettono in difficoltà la difesa rosanero, ma la porta difesa dall’attento Desplanches rimane imbattuta. Superato il 25’ cresce il ritmo degli ospiti, che pungono con Ranocchia ed Henry, ma Festa non si lascia sorprendere. Il copione della gara non cambia nella ripresa e all’11’ Galuppini si vede annullare un gol per un tocco di braccio. L’incontro rimane così in parità anche se le due squadre tentano sino al termine il gol-partita che non arriva sancendo il pareggio.

Luca Marinoni