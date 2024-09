Serie B Interregionale, l’Italservice parte in casa. Loreto, c’è la matricola Recanati: "Tosti, ma vogliamo già vincere» La stagione di Loreto inizia con la sfida a Recanati, descritta come una partita cruciale per coach Ceccarelli. La squadra è pronta e determinata a fare bene, nonostante le sfide previste nel campionato. Recanati è vista come una squadra esperta e temibile, ma Loreto punta a ottenere la prima vittoria in casa.