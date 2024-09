Serie B. Maggio e Portanova trafiggono il Brescia. Cade anche la Cremo

Il turno infrasettimanale di Serie B riserva una brutta delusione a Brescia e Cremonese. Le due lombarde impegnate nelle partite del martedì vengono infatti sconfitte entrambe e rimangono a mani vuote rispettivamente in casa della Reggiana e allo “Zini” nel big-match con il quotato Palermo. Particolare è l’amarezza della formazione di Stroppa, capace di mantenere a lungo l’iniziativa e di creare diverse occasioni nella sfida tra aspiranti grandi con i rosanero. I grigiorossi premono, ma non pungono e al 31’ della ripresa si vedono trafiggere da una rapida ripartenza dei siciliani, con Di Francesco che serve a Insigne il pallone del vantaggio che la Cremonese, nonostante un generoso finale e i tentativi di Johnsen, non riesce più a cancellare. Alla sconfitta interna dei grigiorossi si affianca il 2-0 patito a Reggio Emilia dalla compagine di Maran (nella foto), apparsa per larghi tratta opaca, lontana parente della squadra vista all’opera col Palermo. Non a caso il risultato si sblocca dopo soli 4’ con Maggio, che sfrutta al meglio un errore di Cistana. Lo svantaggio infligge un duro colpo alle Rondinelle, che sbandano e cominciano a giocare solo dopo la mezz’ora. Gli ospiti nella ripresa fanno intravedere la possibilità di acciuffare il pareggio, ma al 41’ Portanova spegne definitivamente le speranze dei biancazzurri con una veloce ripartenza.L.M.