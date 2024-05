Serie b nazionale. Fabo verso gara-5. La spinta dei tifosi. E il dubbio Radunic

L’hashtag #tuttiaruvo ha iniziato a impazzare sui social e i media rossoblù dopo appena dieci minuti dalla sirena finale di gara-4 fra la Fabo Herons Montecatini e la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, che ha sancito il secondo successo rossoblù in meno di quarantotto ore e di conseguenza ha spedito la serie nuovamente in Puglia, con gara-5 in programma al PalaColombo di Ruvo di Puglia mercoledì alle 21. Il calore di un PalaTerme infuocato come raramente si è visto negli ultimi anni (forse solo nei derby il palazzetto montecatinese ha regalato un colpo d’occhio paragonabile) è stato come prevedibile decisivo nello spingere gli "aironi" verso l’impresa: il popolo Herons vorrebbe tanto trasferirlo nella cittadina ruvese quel calore, per questo in molti sostenitori rossoblù stanno cercando di organizzarsi per raggiungere la provincia barese ed essere presente al fianco di coach Barsotti e i suoi ragazzi nella partita più importante della stagione, finora.

La società non ha ancora reso noto se verranno organizzati pullman ad hoc: i 700 chilometri che separano Montecatini da Ruvo, da moltiplicare per due, certamente spaventano non poco, in più a smorzare l’entusiasmo dei supporters termali in vista di gara-5 c’è anche la situazione dell’infermeria. All’assenza non certa ma possibile di Sgobba, che in gara-3 ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio, potrebbe aggiungersi quella pesantissima di Matej Radunic, che domenica ha subito un colpo alla schiena abbastanza vigoroso da estrometterlo dal match. Il totem croato ha passato la giornata di ieri in mano a medici e fisioterapisti, ma le riserve su un suo impiego verranno sciolte solo all’ultimo. Non dovessero recuperare né lui né Sgobba il reparto lunghi di coach Barsotti sarebbe decimato.

Filippo Palazzoni