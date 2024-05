Serie B Nazionale. Gema spalle al muro. Spareggio a Fabriano

Si mangia le mani la Gema Pallacanestro Montecatini per l’occasione gettata al vento al PalaChemiba in gara-3 del primo turno playoff: la formazione montecatinese per quasi tre quarti è riuscita a mettere la museruola alla Ristopro Fabriano di coach Andrea Niccolai, isolando Stanic e silenziando tutti i tiratori scelti marchigiani. Tutti tranne uno, Patrizio Verri, che nel momento di maggior sofferenza ha rianimato la Janus con quattro bombe una più incredibile dell’altra e lanciato la riscossa dei suoi, abili poi a sorpassare nuovamente (e definitivamente) Gema e a prendersi il terzo atto della serie con il punteggio di 66-60: "E’ stata una partita maschia, ruvida, come deve essere in una postseason, che abbiamo interpretato bene fino a pochi minuti dalla fine del terzo quarto – ha commentato un coach Del Re visibilmente contrariato –. Siamo stati a contatto contro una squadra di talento e di esperienza come Fabriano e alla fine probabilmente abbiamo pagato dazio al maggior vissuto di alcuni loro giocatori. Non abbiamo fatto un buon lavoro difensivo sui primi due canestri da tre punti di Verri e poi non siamo stati capaci di fermarlo: ha messo altre due triple di una difficoltà tecnica immane e ci ha un po’ tagliato le gambe. E poi non siamo più riusciti a prendere ritmo in attacco". Ora Gema è spalle al muro: il risultato di venerdì ha trasformato gara-4, in programma questo pomeriggio alle 19 sempre nell’impianto di Cerreto d’Esi, in una sfida senza ritorno per Savoldelli e soci. Nonostante l’amarezza per il risultato di gara-3, coach Del Re continua però a credere nelle chance della sua squadra di infliggere la prima sconfitta casalinga della gestione Niccolai a Fabriano: "Ci ripresenteremo al PalaChemiba con l’obiettivo di tornare a Montecatini per la ’bella’ di mercoledì: penso ci sia ancora margine per tentare il colpo esterno perché abbiamo giocato la terza partita della serie con alcuni giocatori, Mazzantini su tutti, debilitati da problemi fisici. Nonostante ciò siamo riusciti a eseguire quasi alla perfezione il nostro piano partita. Dovremo ripeterci, aggiustando qualche meccanismo in attacco e cercando soprattutto di raddrizzare la mira dalla lunetta".

Filippo Palazzoni