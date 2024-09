Serie B nazionale, l’imprenditore sarà vicepresidente. Fabriano, Ceccarelli entra in Cda: "Sogno la Serie A2 in tre stagioni»

La Ristopro Fabriano ha dato il via alla stagione 24/25 giovedì sera, presentando l’imprenditore Valerio Ceccarelli, entrato nel CdA. Ceccarelli, con Pasta Fabriano e Ristorart, insieme a Fabrizio Palanca e Simone Chiodi, è il nuovo vicepresidente ed è "orgoglioso di entrare in una società che si contraddistingue per i suoi valori. Sono per metà fabrianese e sono tifoso del basket fabrianese fin da bambino. L’obiettivo è essere sostenibili finanziariamente e consolidarsi. Il sogno è arrivare in tre anni in A2". Il presidente Mario Di Salvo sottolinea: "Valerio è un imprenditore giovane fabrianese con cui abbiamo un rapporto di amicizia, si è integrato con umiltà e a breve sarà vicepresidente". Il PalaGuerrieri resta uno snodo centrale. Ancora Di Salvo: "Sono fiducioso che chi segue la vicenda abbia interesse a farlo tornare quanto prima disponibile. La capienza di Cerreto d’Esi limita anche il coinvolgimento di scuole e giovani". Il gm Gianluca Merloni aggiunge: "L’esempio di Valerio è positivo per trascinare coloro i quali non si sono ancora avvicinati alla nostra realtà ambiziosa. La campagna abbonamenti? Siamo vicini alle 200 tessere rinnovate". Sul piano sportivo, il ds Simone Lupacchini è guardingo: "Negli ultimi tre anni abbiamo ottenuto risultati eccellenti e la logica resta la stessa. Coach Niccolai ha contribuito alla costruzione della rosa cercando giocatori con cultura del lavoro e l’auspicio è che si replichi quanto di buono fatto nella scorsa stagione". Nella prima amichevole, Fabriano ha vinto a Chiusi 67-76 (19-19; 10-15; 19-18; 19-24). Ristopro: Carta 9, Dri 2, Centanni 11, Gnecchi 10, Molinaro 9, Pisano 16, Scandiuzzi 6, Romagnoli 1, Da Rin 3, Raucci 9, Ottoni. All. Niccolai

Angelo Campioni