Tennistavolo. Colpi di mercato. Apuania con Pucar e Hannes Soderlund

Due conferme in casa della Apuania Tennistavolo per la squadra di A1. Sono lo svedese Hampus Ake Hannes Soderlund (classe 1994, nella foto) e il croato Tomislav Pucar (classe 1996, numero 49 del ranking). Soderlund era già arrivato a Carrara nella stagione 2022-2023 per sopperire alla assenza di Lubomir Pistej, bloccato da un infortunio, ma nelle due stagioni in maglia gialloazzurra ha sempre fatto poche apparizioni: quattro incontri il primo anno (due vittorie e due sconfitte), un incontro (una vittoria) nel secondo anno. Anche Pucar gioca con l’Apuania dalla stagione 2022-2023 e ha disputato sette incontri nel primo anno (cinque vittorie e due sconfitte) e otto incontri nel secondo anno (sette vittorie e una sconfitta), oltre ad avere partecipato alla Supercoppa e alla coppa Italia. Le conferme di Soderlund e Pucar si aggiungono al riconfermato Mihai Bobocica e al nuovo arrivo di Matteo Mutti. Soddisfazione è espressa dai vertici della società di via 7 luglio per la squadra in costruzione, anche se è probabile che prima di inzio campionato (previsto per il 25 settembre con la trasferta di Cagliari) arrivi qualche altro movimento di mercato per una squadra che dovrà difendere scudetto, coppa Italia e Supercoppa.

ma.mu.