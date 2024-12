Serie B. Venti minuti di grande Mantova. Frosinone steso già all’intervallo

di Luca MarinoniMANTOVAIl Mantova riassapora il dolce sapore della vittoria e, dopo oltre un mese, torna a conquistare i tre punti battendo 3-1 il Frosinone. Un successo che consente alla squadra di Possanzini di compiere un prezioso passo in avanti. La sfida con i ciociari si è praticamente decisa nel primo tempo, quando i virgiliani, manovrieri ma anche molto concreti, hanno saputo firmare un tris nello spazio di venti minuti che ha spento le speranze dei gialloazzurri. Nella ripresa, poi, gli ospiti sono tornati a farsi sotto, ma i giocatori di Possanzini non hanno mai perso le redini del gioco e sono così riusciti a condurre in porto una vittoria che consente di guardare da vicino ai playoff, aumentando al tempo stesso il vantaggio sulla zona calda della classifica. Ora l’obiettivo è presentarsi alla proibitiva sfida di Santo Stefano in casa dello Spezia con la speranza di poter infrangere il tabù delle trasferte. "Siamo molto contenti per la vittoria e come l’abbiamo ottenuta - dice a fine gara Possanzini - Siamo stati bravi ad approcciare e interpretare la gara nel modo giusto, con spirito e volontà".

Per quel che riguarda le marcature, al 23’ Bragantini infrange l’equilibrio trafiggendo Cerofolini. Prima del riposo Trimboli (38’) e Aramu (45’) ipotecano la vittoria. Un risultato che, nonostante il gol di Begic al 10’ della ripresa, non viene messo in discussione sino al termine.