Serie B2. Impresa Fenice nel derby. Prato finisce al tappeto

Comunque vada, non si potrà dire che il Pistoia Volley La Fenice versione-coach Vittorio Bertini non ce l’ha messa tutta. La squadra pistoiese, orfana della meteora Sperati che ha deciso di lasciare la città, tira fuori l’orgoglio – e anche tecnica, muscoli e tattica – e sconfigge 3-1 (25-20, 25-18, 24-26, 26-24) l’Ariete Prato secondo della classe, in lotta per la promozione diretta in serie B1. La quart’ultima giornata della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2 dà soddisfazione alle pistoiesi, che restano in corsa per la salvezza: agguantano a 23 punti Calenzano, ma restano terz’ultime per quoziente-set, portandosi a -4 da Marsciano, sconfitto 3-2 a Firenze, e a -6 dalla Trestina, vittoriosa 3-1 a Reggio Emilia sponda-Arbor. Tabellino: Lopez 12, Mazza 22, Massaro 11, Bini 0, Gaggioli 1, Cicchitelli 18, Betti 1, Mantellassi 12, n.e. Guarducci Gualtierotti e Biagi. "Una partita molto intensa ci ha regalato la possibilità di continuare la nostra ‘mission impossible’ – constata Bertini –. Purtroppo, dobbiamo registrare l’infortunio di Margherita Cicchitelli, che ha riportato una distorsione alla caviglia: speriamo che non sia grave. Oltre alla buona prova collettiva, segnalo la prestazione di Mazza in attacco e Bini in difesa".